El museo de Béjar que mejora todo su edificio “adecuándolo” al siglo XXI

El Museo Mateo Hernández de Béjar cambia por completo su edificio para ser adaptado en materia de eficiencia energética y en todo su entorno museístico. Una propuesta que se ha realizado con el fin de fortalecer las propuestas culturales que ofrece el municipio textil a sus turistas y visitantes.

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La subdelegada del Gobierno, Rosa López junto con el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, representantes de la corporación municipal y técnicos, han realizado una visita en la que han visualizado la intervención integral realizada "adecuando" el edificio al siglo XXI, todo encuadrado en el programa de impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR) de la Unión Europea.

Según ha destacado la subdelegada, este tipo de planes de los que se ha visto beneficiado Béjar “sirven para adecentar, mejorar muebles municipales y fortalecer a los ayuntamientos que son las administraciones más cercanas que tenemos”.

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El presupuesto con el que ha contado la intervención ha sido de 450.000 euros, centrándose en tres pilares básico: la mejora de la eficiencia energética del edificio; la accesibilidad del edificio; y, por último, la accesibilidad del edificio.

En el caso del primer bloque se han sustituido las carpinterías exteriores e incorporado aislamiento térmico en las cámaras de los muros y en la cubierta. Por otro lado, se ha instalado un nuevo sistema de climatización mediante aerotermia de alta eficiencia energética, complementado con recuperadores de calor, junto con la implantación de una instalación de generación de energía eléctrica mediante energía fotovoltaica

En el segundo bloque se ha construido un aseo accesible y se han incorporado diferentes elementos por todo el recinto de accesibilidad sensorial. En el tercero y último, se han impermeabilizado las fachadas y cubiertas, así como la impermeabilización en el arranque de las cámaras con el objetivo de mejorar la protección frente a la humedad.