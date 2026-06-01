Comienza la restauración de la estatua de Francisco de Vitoria en Salamanca

Este lunes, 1 de junio, se han iniciado los trabajos de limpieza y restauración de la estatua en honor a Francisco de Vitoria, situada en la plaza del Concilio de Trento.

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Se trata de una intervención que se realizará en otros monumentos de este tipo de la ciudad, distribuidos en diferentes lotes, y que contará con diferentes empresas que lleven a cabo los trabajos.

En el caso de la figura creada por Francisco de Toledo en 1975 y situada frente al convento de San Esteban, los trabajos han dado inicio este lunes con el vallado perimetral y en las próximas horas darán comienzo las intervenciones para garantizar el mantenimiento de la escultura.

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Cabe señalar que todas las esculturas que se van a limpiar y reparar, un total de ocho, se encuentran al aire libre y sin protección, por ello deben ser atendidas periódicamente para eliminar suciedad, vegetación invasiva, así como los restos de agresiones vandálicas.