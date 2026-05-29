La Escuela de Salamanca reivindica su vigencia en el siglo XXI

La influencia de la Escuela de Salamanca en la política y el derecho internacional actuales centró una jornada celebrada en el Convento de San Esteban, organizada por el European Institute of International Studies (EIIS), la Asociación Fomento, Cultura, Seguridad y Defensa (ACSD) y la Universidad Pontificia de Salamanca.
Durante el encuentro, especialistas reivindicaron la vigencia de conceptos como la soberanía popular, la teoría de la guerra justa y el ius gentium, desarrollados por Francisco de Vitoria en el siglo XVI.
El decano de la Facultad de Teología de la UPSA, Román Ángel Pardo Manrique, defendió que “el poder reside en el pueblo”, una idea que atribuyó a la Escuela de Salamanca y que vinculó con las actuales crisis democráticas.
Por su parte, el general Jesús Argumosa Pila subrayó la actualidad de la teoría de la guerra justa, basada en la legítima defensa y en límites éticos durante los conflictos, mientras que el embajador Antonio Núñez García-Saúco destacó que el ius gentium impulsado por Vitoria sentó las bases del actual derecho internacional humanitario y de organismos como la ONU.