Los centros elegidos por el equipo del festival desarrollarán actuaciones específicas adaptadas a sesiones de narración, talleres de ilustración o actividades de creación artística vinculadas al entorno natural

El CRA Valvanera, de Santibáñez de Béjar ha sido uno de los seis centros seleccionados para participar en el 'Festival LINA, Libros Infantiles y Naturaleza' que promueve la Junta de Castilla y León.

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Los otros centros seleccionados son el CEIP Gran Duque de Alba, de Piedrahita; el CEIP Benito León, de Santa María del Páramo; el CEIP San Pedro, de Baltanás y el CRA Entreviñas.

La propuesta de este año se ha realizado bajo el nombre 'Nefelibata', donde estos centros elegidos por el equipo del festival desarrollarán actuaciones específicas adaptadas a sesiones de narración, talleres de ilustración o actividades de creación artística vinculadas al entorno natural.

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