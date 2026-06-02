Detenido por robar cuatro móviles en una tienda de embutidos de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca arrestaron el pasado domingo a un varón por robar cuatro teléfonos móviles a los trabajadores de un establecimiento de venta de embutidos de la Rúa Mayor.

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Según la información remitida por el equipo de comunicación de la Comisaría Provincial de Salamanca, los hechos ocurrieron sobre las 13:15 horas del mencionado día, cuando la encargada de un establecimiento de embutidos sorprendió al varón tratando de llevarse diferentes productos del establecimiento. La mujer avisó a los Servicios de Emergencia, mientras que el varón huía del lugar.

Una vez que los agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar, la mujer les proporcionó la descripción del presunto autor de los hechos, tratándose de un delincuente habitual conocido en los círculos policiales por antecedentes de delitos de robo y hurto.

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Los agentes encontraron al individuo en las inmediaciones de local y una vez identificado, procedieron a un registro superficial en el que hallaron cuatro teléfonos móviles que habían sido robados a los trabajadores de otro establecimiento de venta cárnica situado en la zona.