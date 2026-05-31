Tragedia en Palencia: dos mujeres fallecen al intentar salvar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa

Dos mujeres han fallecido en la tarde de este domingo tras intentar rescatar a un niño de tres años que se estaba ahogando en la presa de Baños de Cerrato, perteneciente al municipio palentino de Venta de Baños, según recoge Europa Press a partir de datos facilitados por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

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El suceso se produjo en torno a las 18:35 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 recibió una llamada alertando de que un menor se encontraba en el agua con riesgo de ahogamiento y de que una persona había tratado de socorrerle sin conseguir sacarlo.

Tras recibir el aviso, el centro de emergencias movilizó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó una UVI móvil, así como al Centro Coordinador de Emergencias, encargado de coordinar el operativo.

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Durante el seguimiento del incidente, el alertante comunicó que dos mujeres adultas habían perdido la vida. Por su parte, los Bomberos confirmaron posteriormente que el niño había podido ser rescatado y se encontraba a salvo.