Un gran Guijuelo derrotó por 2-3 al Palencia CF en La Nueva Balastera y toma ventaja en la eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF.

El once de Rodrigo Hernando tenía las novedades de Boigues, Hugo García y Álex García. Pero el que inició mejor fue el Palencia, que se adelantaba a los diez minutos de partido.

Lejos de venirse abajo, el Guijuelo creció. Elorza empataba el encuentro con un disparo raso y cruzado y noqueaba al Palencia CF.

Y solo siete minutos después, el colegiado señalaba penalti a favor del Guijuelo. Álex García acertaba desde los once metros y el arquero ponía por delante a los chacineros.

Al cuarto de hora de la reanudación, José Ruiz sorprendía al meta rival con un potente disparo lejano y el Guijuelo tomaba una ventaja de dos goles (1-3). Pero el Palencia no se iba a rendir y reducía diferencias con un tanto de Vallecillo.

Ahí tuvo que defenderse el Guijuelo. Los cambios no solo no le aportaron al equipo de Rodrigo Hernando, sino que le penalizaron la expulsión de Fassani (duró siete minutos en el verde). Con diez, Johan Guzmán se hizo enorme para dejar el 2-3 en el marcador y dar ventaja al Guijuelo para la vuelta.