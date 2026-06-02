Un varón herido en un accidente entre un turismo y una furgoneta en la A-62 | José Vicente (ICAL)

Se trata de un varón de 50 años que ha sido trasladado al centro de salud de Ciudad Rodrigo por erosiones en un brazo

Un varón de unos 50 años ha resultado herido en un accidente registrado en la madrugada de este martes en la A-62.

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Según la información remitida por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el varón se ha visto involucrado en un siniestro por alcance entre un turismo, tipo monovolumen, y una furgoneta en el kilómetro 330 de la A-62, dentro del término municipal de Ciudad Rodrigo.

Un Herido En Un Accidente Entre Un Turismo Y Una Furgoneta En La a 62 José Vicente (2)

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Esas mismas fuentes han apuntado que el varón se encontraba herido, con dolores en el cuello y erosiones en uno de los brazos, motivo por el que ha sido atendido por personal sanitario, personado en el lugar en una ambulancia, y posteriormente ha sido trasladado al centro de salud de Ciudad Rodrigo.

En el lugar del siniestro también ha trabajado la Guardia Civil de Tráfico, así como la Policía Local del municipio mirobrigense.

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