Tercer mes consecutivo de bajada del paro en Salamanca, impulsada por la campaña estival

El panorama laboral de la provincia de Salamanca suma su tercer mes consecutivo de bajada del paro al cierre de mayo de 2026.

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Según las estadísticas ofrecidas por el SEPE este segundo día del mes, mayo dejó un total de 15.309 parados, 521 menos que el mes pasado. Unos datos que reflejan un descenso relativo del 3,29 por ciento respecto al mes anterior, pero que también supone que en la provincia hay 1.171 desempleados menos que en el fin de mayo de 2025.

Un descenso significativo que llega de la mano del inicio del buen tiempo y de la temporada estival. Precisamente, es el sector servicios el que ha añadido 489 desempleados menos de los 521 totales que se han anunciado este 2 de junio.

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