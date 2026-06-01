Salamanca corona la excelencia del ibérico: Javier Fuentes gana el V Campeonato Internacional de Cocina

El Palacio de Congresos de Salamanca ha acogido en la tarde de este lunes la final del V Campeonato Internacional de Cocina con Ibérico, celebrada en el marco del V Foro Internacional del Ibérico.

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El certamen, cabe recordar, busca promover el uso de este producto emblemático entre profesionales y estudiantes, destacando la innovación y la técnica de la gastronomía española.

El gran triunfador de la jornada ha sido Javier Fuentes del Río, del restaurante Torreón Ibérico Experience, de Salamanca, quien se ha alzado con el primer premio de 5.000 euros gracias a su plato “Cerdo ibérico a la Royal, morcilla y algas”.

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El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha otorgado el galardón a una propuesta que el jurado ha calificado como "técnicamente impecable, con un sabor fino y elegante".

El segundo puesto, dotado con 2.000 euros, ha recaído en Juan García Domínguez, del restaurante Dólar (Vitoria), por su creación “Cerdo al barro”.

La decisión ha estado en manos de un jurado de prestigio, compuesto por los chefs Mario Sandoval , Carolina Álvarez, Rocío Parra, Miguel Ángel de la Cruz y el crítico gastronómico José Carlos Capel.

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