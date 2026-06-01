Un apagón deja sin luz a decenas de viviendas y comercios en Salamanca

Alrededor de las 16:30 horas los alrededores de la Avenida de Mirat se han quedado sin luz. En concreto, a esta calle se han sumado algunas zonas como la calle Zamora, Torres Villarroel o calle Azafranal.

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Tal y como ha podido conocer este medio, el motivo ha sido que i-DE, la distribuidora de Iberdrola, está realizando trabajos de mantenimiento en la subestación Salamanca "con el objetivo de mejorar la calidad del suministro eléctrico a los clientes de la ciudad", tal y como explica la empresa energética.

Estas tareas han obligado a cortar la red eléctrica de dichas zonas céntricas de la capital del Tormes, que alrededor de las 16:30 horas de este lunes ha presenciado un apagón, afectando así a alrededor de 3.000 clientes abastecidos por las líneas 'Urbana Norte' y 'Cable 10'.

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