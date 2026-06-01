La Armuña y Alaraz, las dos zonas que deberían tener más regadío, según la Junta

La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes, EPTI, documento previo a la aprobación del próximo Plan Hidrológico del Duero 2028-2033 solicitando más hectáreas de regadío en toda la comunidad, incluido Salamanca.

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Según los datos de la Consejería de Agricultura, la Comunidad cuenta con unas 550.000 hectáreas de regadío, el 15 por ciento de la superficie cultivable. Una cifra que queda por debajo de la media nacional, que está en 22,3 por ciento en una cuenta con menos capacidad de regulación, que apenas alcanza el 30 por ciento rente a la del Ebro con un 50 por ciento o el Tajo con un 90 por ciento.

Ante esto, la Junta ha pedido que el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca contemple el desarrollo de nuevos regadíos, entre los que se incluyen dos de Salamanca: La Armuña y Alaraz. De las 43.000 hectáreas más que la Junta considerable deben ser regables, destaca la de La Armuña, con 24.000 hectáreas, teniendo en cuenta el incremento de regulación ya previsto en el plan, y la de Alaraz, con 315 hectáreas.

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En cuanto a las aguas subterráneas, la Junta se opone a las restricciones generalizadas a concesiones, renovaciones o modificaciones de características en los aprovechamientos de aguas subterráneas. En su lugar, pide una evaluación individualizada, basada en criterios técnicos, y que no se apliquen reducciones automáticas del 10-25 % cuando se realiza un cambio de la concesión.

Igualmente, se llama la atención sobre el enfoque restrictivo del EPTI que plantea denegar la novación de concesiones y que, según el propio documento, implicaría el paso a secano de 32.000 hectáreas y un coste para el sector de 17,8 millones de euros al año, con el posible abandono de más de 3.000 explotaciones.