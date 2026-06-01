Situado a la entrada de Carbajosa desde el polígono, en solo seis meses ha desatado la furia de los conductores habituales al registrar 11.063 sanciones

Se ha convertido en uno de los radares más temidos por los conductores. Pone una media de 60 multas al día cuando todos los radares de la DGT en Salamanca ponen unas 119. Se trata del radar que el Ayuntamiento de Carbajosa tiene instalado en la denominada avenida de Carbajosa, que atraviesa el polígono de El Montalvo a la altura con la calle Juan de la Cierva.

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El Ayuntamiento de la localidad ha cifrado en un total de 11.063 multas puestas por sobrepasar el límite de velocidad a 30 km/h desde mediados de agosto. Si observamos las sanciones de este radar con las que se han registrado en el cinemómetro que el Ayuntamiento tiene en la avenida de Salamanca, en la entrada del pueblo a la altura del puente sobre la vía, se ve la diferencia entre ambos aparatos, ya que el segundo ha puesto desde agosto de 2025 solo 251.

Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Carbajosa este lunes, desde el 12 de noviembre de 2025, se tramitaron 990 sanciones en ese mes, 2.156 en diciembre, 2.630 en enero de 2026, 1.988 en febrero, 1.723 en marzo y 1.576 en abril del radar del polígono.

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Si tenemos en cuenta las cifras ofrecidas por la Dirección General de Tráfico sobre las sanciones de los radares ubicados en la provincia, la DGT envió en 2025 43.182 multas, por las que recaudaron un total de 4,2 millones de euros. Esto hace que, en tan solo seis meses, el radar del polígono de Carbajosa haya puesto la mitad de las sanciones que todos los de la DGT en un año.

Si lo comparamos con la capital salmantina, el radar que más recaudó en 2024, últimos datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Salamanca, fue el de la Vía Helmántica con un total de 624 infracciones.

¿Ánimo recaudatorio o seguridad vial? Para los vecinos de la localidad y los conductores que frecuentan este polígono, uno de los más grandes de la provincia ya que da acceso a todas las fases de El Montalvo, el radar solo busca recaudar. De hecho, en los últimos días se han multiplicado las críticas en las redes sociales hasta tal punto que el Ayuntamiento de la localidad ha salido al paso con un comunicado en el que se defiende y asegura que no hay afán recaudatorio, sino celo por garantizar la seguridad vial.

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