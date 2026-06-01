Asegura en un comunicado que su instalación depende de criterios técnicos con el objetivo de frenar la velocidad en puntos críticos, aunque en 5 meses el cinemómetro de la Avenida de Carbajosa ha puesto 11.063 multas mientras que en el de la Avenida de Salamanca ha habido 251 multas

El Ayuntamiento de Carbajosa ha defendido la ubicación de los radares de tráfico que hay instalados en el pueblo tras la oleada de críticas vecinales a través de las redes sociales en los últimos días. El Ayuntamiento asegura, a través de un comunicado, que la medida está basada “en criterios técnicos, en informes previos de la propia Policía Local y en la obligación municipal de prevenir accidentes antes de lamentarlos”.

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Afirman que la localidad tiene una elevada movilidad diaria, lo que “exige adoptar decisiones responsables en materia de movilidad y seguridad vial, especialmente en aquellos puntos donde confluyen vehículos, peatones, trabajadores y usuarios vulnerable” y que la implantación de radares “responde de forma estricta a los informes técnicos que la Policía Local emite desde 2023, donde se planteaba la necesidad de usar estos dispositivos o colocar pasos elevados para frenar la velocidad en puntos críticos, una planificación global que abarca la avenida de Carbajosa en el polígono por su afluencia peatonal, la calle Salamanca para asegurar una entrada calmada al casco urbano, y viales como Gil de Hontañón, Juan de Herrera, Oeste, Santa Marta o Newton debido a la cercanía de colegios, parques y comercios”.

También recuerdan que la limitación de tráfico en la localidad es de 30 kilómetros hora excepto en algunas calles que es 40 o 50 km/h. Aseguran que la señalización que limita la velocidad o los puntos donde se han instalado radares “no se han adoptado contra nadie, sino para proteger a todos. La finalidad de los radares no es recaudar, castigar ni perjudicar a vecinos, trabajadores o empresas. La finalidad es reducir la velocidad media, incrementar la seguridad de los peatones, disminuir el riesgo de atropellos, proteger a menores y trabajadores, favorecer el cumplimiento de la normativa y reducir la accidentalidad en los puntos sensibles del municipio”.

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Además, han publicado las sanciones de cada radar desde agosto de 2025: en la cabina ubicada en la calle Salamanca se registraron 27 sanciones en agosto de 2025, 109 en septiembre, 111 en octubre y 4 el día 1 de noviembre. En la cabina ubicada en la avenida de Carbajosa, desde el 12 de noviembre de 2025, se tramitaron 990 sanciones en ese mes, 2.156 en diciembre, 2.630 en enero de 2026, 1.988 en febrero, 1.723 en marzo y 1.576 en abril.

La tramitación y recaudación de las sanciones están delegadas en el organismo autónomo REGTSA y todavía no se ha realizado ninguna liquidación, por lo que se espera recibir la primera a mediados de junio.

Concluye el Ayuntamiento que “estos datos no deben interpretarse desde una perspectiva recaudatoria, sino desde una evidencia preocupante: un número muy elevado de vehículos circulaba por encima de los límites establecidos en vías donde la Policía Local ya había advertido de la existencia de riesgo”.

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