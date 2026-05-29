Convocadas las subvenciones para suscribirse a las pólizas de seguros agrarios

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha convocado las subvenciones para suscribirse a pólizas de seguros agrarios que se incluyen dentro de los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados, como se ha publicado este mismo viernes, 20 de mayo, en el Boletín Oficial de Castilla y León.

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Con un presupuesto inicial de 15 millones de euros y ampliable en caso de ser necesario, podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas y jurídicas, sociedad civiles, comunidades de bienes y explotaciones de titularidad compartida.

Para poderse formalizar la correspondiente póliza de contrato de seguro, se tendrá en consideración que la propia solicitud de subvención se haya realizado en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027.