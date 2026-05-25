Movimiento en la mesa de cereal en la Lonja de Salamanca celebrada este lunes, 25 de mayo. Tras varias semanas con el precio de los cereales estancado, la mesa ha determinado subidas generalizadas para todos los cereales que en algunos casos llegan a los 4 euros la tonelada. Así, los que menos suben son la cebada y el centeno, con 1 euro de incremento con respecto a la cotización de la semana pasada. Dos euros más la tonelada suben el trigo blando y el triticale, mientras que la avena y el maíz registran el incremento más sustancial, con 4 euros de subida.