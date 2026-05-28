La detección de 14 pinos resineros portadores de nematodos en Navasfrías refuerza el Plan Nacional de Contingencia y las medidas fitosanitarias

La detección de 14 pinos resineros en Navasfrías portadores de nematodos, refuerza el Plan Nacional de Contingencia del nematodo de la madera del pino y las medidas fitosanitarias necesarias para prevenir su propagación.

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Con el fin de garantizar su erradicación en la totalidad del ámbito territorial afectado en Castilla y León, se mantendrán estas medidas adoptadas durante un plazo mínimo de cuatro años, según figura en la Orden emitida por la Consejería de Medio Ambiente y publicada en el Bocyl en la mañana de este 28 de mayo.

En este documento se indica que en el año 2025, la Junta de Extremadura declaró la contaminación por el nematodo de la madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus), en el término municipal de Valverde del Fresno, estableciéndose una zona demarcada de 20 kilómetros de radio desde dicho árbol y adoptando diversas medidas fitosanitarias de emergencia para la erradicación del organismo nocivo. Esta radio afectó a parte del territorio de la provincia de Salamanca.

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Los trabajos de muestreos llevados a cabo en Extremadura durante 2025 detectaron 18 ejemplares de pinos que dieron positivos a la presencia del nematodo de la madera del pino, declarándose contaminados y volviendo a ampliar la zona demarcada hasta un radio de 26 kilómetros, en los que Salamanca se vuelve a ver afectada.

Sin embargo, en esta campaña, en el municipio de Navasfrías se detectan otros 14 ejemplares de pinos resineros portadores del nematodo, por lo que se pone de manifiesto que este patógeno no se encuentra erradicado y se hace necesaria la aplicación de diversas medidas fitosanitarias, además de vigilancia y control de plagas para evitar su expansión.

Este trazado de 26 km de radio en torno al árbol afectado en Extremadura afecta a los términos municipales de La Alberguería de Argañán, Casillas de Flores, Navasfrías y El Payo.

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