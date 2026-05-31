Agricultura sitúa un descenso en la cosecha de 2026 del 25% en Castilla y León, mientras las OPAS lo elevan hasta el 40 %

Desde hace unas semanas, los agricultores vienen advirtiendo de las malas cosechas a la que se enfrentan este año, sobre todo en lo que respecta a la cebada.

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Una irregular producción con bastantes diferencias en función de las zonas en el caso de la provincia de Salamanca. Esto anunciaba por el Día de San Isidro Labrador el presidente de Asaja Salamanaca, Juan Luis Delgado, quien indicaba que las lluvias y las bajas temperaturas a los cultivos de regadío les estaba viniendo mal, retardando el crecimiento en la patata, el maíz o la remolacha y que en el secano el rendimiento iba a ser bueno o malo en función de las zonas.

Ahora, el Ministerio de Agricultura hace un primer balance, indicando que la cosecha de cereales en Castilla y León estará lejos de los datos históricos de la pasada campaña. Estamos hablando de un descenso del 25 % respecto a la campaña de 2025. Un porcentaje que se eleva desde el punto de vista de las organizaciones agrarias de la Comunidad hasta el 40 %.

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Este primer avance por parte del Ministerio subraya, según recoge la Agencia Ical, que la cosecha de trigo, cebada, avena, centeno y triticale se situaría en el entorno de 6,5 millones de toneladas, lo que supone una descenso del 23,5 por ciento, respecto a las 8,4 del pasado ejercicio. La reducción en las producciones cerealistas se aproximaría así a los dos millones de toneladas.

La producción de trigo en la Comunidad se situaría en los 3,22 millones de toneladas, con un descenso del 23,1 por ciento; mientras que la de cebada, de cumplirse la proyección, se situaría en los 2,55 millones, un 26 por ciento menos.

En cuanto a la cosecha de avena, se estima en 369.775 toneladas, un 8,9 por ciento menos; la de centeno, en 165.806, con una reducción del 16,6 por ciento; y la de triticale, en 126.035, un 25,4 por ciento por ciento menos.

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