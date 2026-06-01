Desde INCIBE han informado de la existencia de una campaña de smishing que suplanta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el envío de mensajes SMS fraudulentos.
Los ciberdelincuentes, refieren, envían notificaciones falsas que invitan a acceder a un enlace para consultar una supuesta comunicación oficial.
Los mensajes incluyen enlaces a páginas web fraudulentas destinadas a robar datos personales y bancarios. Entre las señales de alerta destacan el uso de dominios no oficiales, la suplantación del remitente “AEAT” mediante técnicas de spoofing y una redacción genérica o poco natural.
Las autoridades, por su parte, recomiendan no acceder a los enlaces y verificar cualquier comunicación a través de los canales oficiales de la Agencia Tributaria.
Por otro lado, quienes hayan facilitado información personal o bancaria deben contactar con su entidad financiera, recopilar pruebas y denunciar los hechos ante las autoridades.