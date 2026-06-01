Desde INCIBE se ha detectado una campaña de suplantación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a través mensajes de texto (SMS)

Entre las señales de alerta destacan el uso de dominios no oficiales, la suplantación del remitente “AEAT” mediante técnicas de spoofing y una redacción genérica o poco natural

Desde INCIBE han informado de la existencia de una campaña de smishing que suplanta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el envío de mensajes SMS fraudulentos.

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Los ciberdelincuentes, refieren, envían notificaciones falsas que invitan a acceder a un enlace para consultar una supuesta comunicación oficial.

Los mensajes incluyen enlaces a páginas web fraudulentas destinadas a robar datos personales y bancarios. Entre las señales de alerta destacan el uso de dominios no oficiales, la suplantación del remitente “AEAT” mediante técnicas de spoofing y una redacción genérica o poco natural.

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Las autoridades, por su parte, recomiendan no acceder a los enlaces y verificar cualquier comunicación a través de los canales oficiales de la Agencia Tributaria.