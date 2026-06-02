Abierto el plazo para matricularse en la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca para el curso 2026/2027

La Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca ha abierto desde este lunes, 1 de junio, el plazo de matriculación para el curso 2026/2027, donde todos los niños que tengan como mínimo cinco años podrán solicitar ingresar en la sede central Santa Cecilia o en las filiales distribuidas por los barrios de Vistahermosa, Pizarrales y el Rollo, y así aprender desde cero o continuar con cualquiera de las enseñanzas artísticas que se ofrecen.

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Se ha distribuido en diferentes ciclos: el ciclo de música y movimiento para niños a partir de los 5 años de edad, la enseñanza de la formación instrumental a partir de los 9 años y sin límite de edad en la que se oferta una completa y gran variedad de instrumentos. Además, se ofrecen estos conocimientos en cuanto a instrumentos musicales: acordeón, canto clásico, flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, violín, viola, violonchelo, guitarra española y eléctrica, bajo eléctrico, percusión, gaita y tamboril, batería, piano y teclados.