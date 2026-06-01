Estos son los ganadores del Programa Arte Joven 2026 de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha publicado a los ganadores del ‘Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León’ para así poner en valor la creación artística de toda la comunidad y promocionar las diferentes obras de los artistas de toda la región.

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De este modo, se ha premiado las modalidades de Danza, teatro/microteatro y cine, Pintura, Otras modalidades de artes plásticas y visuales, Letras, Música, Diseño de moda y joyería/ bisutería y Gastronomía, con primeros premios dotados con 2.500 euros y segundos premios de 1.000 euros.

Danza

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PRIMER PREMIO por importe de 2.500€ para Gabriela Simón Hernández por «Geografía del Movimiento».

SEGUNDO PREMIO EX AEQUO por importe de 1.000€ (a cada premiada le corresponde el importe de 500€), para: Sara Morán Tejedor por «Körper». Celia Cabezas González (Celia Cabezas) por «R con B».

MENCIÓN ESPECIAL para Hugo Fraile Luengo (Hugo Fraile) por «Nostalgia».

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Teatro/Microteatro

PRIMER PREMIO por importe de 2.500€ para Lucía Alonso Fernández (Kao Teatro) por «La grieta en el mundo».

SEGUNDO PREMIO por importe de 1.000€ para la Compañía «Sin Norte» integrada por Elisa Alonso Engelmo, Paula Morejón Herrera, Inés Ndoka Ducaj, Iker Segovia Ruiz y Juan Diego Cáceres Rodríguez por «Opus day» (De acuerdo con la base décima apartado segundo de la Orden FAM/1574/2024, de 19 de diciembre, «En caso de que el premio recaiga en un grupo de jóvenes tal y como permite la base segunda apartado primero a) de estas bases, el importe del premio se prorrateará entre los integrantes de este»).

Cine