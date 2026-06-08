Nuevo parque infantil accesible en la calle La Alberca de Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de las delegaciones de Parques y Jardines, que gestiona José Manuel Jerez, y de Obras e Instalaciones, que encabeza el teniente de alcalde Ramón Sastre, ha procedido a la renovación integral y a la creación de un nuevo parque infantil en la calle La Alberca, en el casco urbano. Con esta actuación se pretende actualizar un espacio muy utilizado por las familias y mejorar la calidad de las zonas de esparcimiento.

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Las obras ejecutadas incluyeron la renovación de los juegos existentes y el cambio de pavimento, con el fin de convertirlo en un espacio más atractivo y moderno para los menores. Se mantienen las entradas existentes, pero se reforma y acondiciona el pavimento de las mismas, con el fin de facilitar la accesibilidad y garantizar un uso más cómodo y seguro para carritos de bebé y personas con movilidad reducida.

La renovación ha supuesto también la colocación de un nuevo pavimento de caucho continuo, que mejora la seguridad frente a posibles caídas, y la instalación de juegos adaptados a las distintas franjas de edad de los usuarios. De este modo, el parque incorpora elementos pensados tanto para los niños más pequeños como para escolares, favoreciendo un uso más inclusivo del espacio público y completando la red de áreas infantiles del municipio.