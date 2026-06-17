La oficina de la Raya se ubicará en Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Fundación Ciudad Rodrigo 2006 han presentado el convenio que permitirá poner en marcha la Oficina de Intervención desde el Territorio de Ciudad Rodrigo, enmarcada en el Plan Socioeconómico de La Raya. La creación de esta oficina supone un paso decisivo para situar a Ciudad Rodrigo como referente de impulso económico y social de la Raya salmantina, al asumir un papel estratégico como oficina coordinadora dentro de esta iniciativa territorial.

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El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, ha destacado la importancia de este proyecto para la ciudad y para el conjunto de la comarca, subrayando que la Oficina de La Raya nace con una vocación práctica y cercana al territorio. “A partir de ahora dejamos de hablar de oportunidades en abstracto y ponemos en marcha una oficina para convertirlas en proyectos reales”, ha señalado el alcalde. La nueva oficina impulsará proyectos, acompañará a emprendedores y empresas, facilitará la búsqueda de oportunidades de financiación, reforzará la cooperación transfronteriza con Portugal y promoverá iniciativas vinculadas a la innovación, la digitalización, el empleo cualificado y el desarrollo territorial.

La Oficina de La Raya cuenta con una subvención de 100.000 euros para su puesta en marcha y funcionamiento. Su objetivo es convertirse en un punto de apoyo para quienes quieran emprender, invertir, modernizar su negocio o desarrollar nuevas ideas en Ciudad Rodrigo y en la comarca. Será una oficina cercana, capaz de escuchar, acompañar y ayudar a transformar las ideas en proyectos viables. El objetivo fundamental es que “quien tenga una idea encuentre aquí acompañamiento; que quien tenga un proyecto encuentre financiación; y que quien quiera invertir vea en Ciudad Rodrigo una oportunidad”, afirma Marcos Iglesias.