Una pelea a las puertas del Juzgado de Guardia motiva un amplio despliegue policial

Amplio despliegue policial en la mañana de este miércoles a las puertas del juzgado de Guardia de Salamanca. Agentes de la Policía Nacional y Local de Salamanca se han personado en el lugar alertados por una reyerta.

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Tal y como ha podido saber este medio, habrían sido dos mujeres las que habrían iniciado el conflicto. Una de las implicadas habría tratado de cruzar el semáforo en rojo en su huida mientras que, otras fuentes, señalan que habría un arma blanca de por medio sin que, cabe destacar, este extremo haya llegado a ser confirmado.

Pelea a las puertas del Juzgado

El incidente no se ha saldado con detenidos, por el momento, así como tampoco con heridos.

A la llegada de los agentes, un grupúsculo de mujeres ha relatado los hechos a los agentes, con actitud notablemente nerviosa.