Un incendio declarado cerca de unas viviendas en el Zurguén moviliza a los Bomberos

Los Bomberos de Salamanca se han movilizado en la tarde de este martes en el Camino de la Dehesa, en el barrio del Zurguén, tras registrarse un incendio en la zona.

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Hasta el lugar se ha desplazado una dotación para proceder a las labores de extinción, así como agentes de la Policía Local.

Incendio declarado en el Zurguén

El fuego se habría originado en una especie de solar próxima a una fila de viviendas, lo que ha provocado que los vecinos salieran de sus domicilios, alertados por lo sucedido y por la presencia de una columna de humo.