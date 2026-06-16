Detienen a un varón en Pedrosillo de los Aires por tocarle, presuntamente, sin su consentimiento el culo y los pechos a una joven

Un varón ha sido detenido en el municipio de Pedrosillo de los Aires por tocarle, presuntamente, sin su consentimiento el culo y los pechos a una joven.

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Hay interpuesta una denuncia contra el varón, que fue detenido por la Guardia Civil este pasado lunes 15 de junio sobre las dos del mediodía.

La Guardia Civil se encuentra investigando este hecho que podría constituir un delito de agresión sexual.