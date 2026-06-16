Ejerció la presidencia de la institución durante dos etapas, en 1978 y en 1987, formando posteriormente parte de la Junta de Gobierno en 1998

La enfermería salmantina está de luto tras conocerse el fallecimiento del expresidente del Colegio de Enfermería de Salamanca, Luis Fraile Calle, muy querido por el mundo sanitario charro y que ejerció como residente durante dos etapas en la institución, por un lado en 1978 y por en 1987, como ha confirmado Diario Enfermero. Más tarde, en 1998, fue vicepresidente formando parte así de la Junta de Gobierno.

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Fraile destacó por su firme compromiso con la Enfermería, además de defender la profesión y el fortalecimiento de la organización colegial, como han indicado desde el propio Colegio de Enfermería de Salamanca.