El IES Martínez Urribarri de Salamanca lidera ‘Eco-Dental 4.0’, un proyecto de innovación educativa en la FP dental

El IES Martínez Urribarri de Salamanca lidera el proyecto de innovación educativa ‘Eco-Dental 4.0: Flujo Digital Sostenible entre Gabinete Dental y Laboratorio’, una iniciativa seleccionada en la convocatoria CYL INNOVA FP para el curso 2025-2026 que cuenta con una financiación de 40.000 euros.

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El proyecto busca incorporar tecnologías digitales avanzadas en la Formación Profesional y promover modelos de trabajo más sostenibles en el sector dental.

La iniciativa implanta un flujo de trabajo digital que sustituye los procesos tradicionales basados en impresiones físicas por sistemas de captura digital mediante escaneado intraoral, diseño asistido por ordenador y fabricación aditiva.

En esta estructura, el IES Julián Marías se encarga de la fase clínica de obtención digital de registros, mientras que el IES Martínez Urribarri coordina las actuaciones vinculadas al diseño protésico y los procesos de laboratorio, permitiendo al alumnado de Higiene Bucodental y Prótesis Dentales trabajar con las herramientas que exige el mercado actual.

Además del salto tecnológico, ‘Eco-Dental 4.0’ persigue reducir el impacto ambiental sustituyendo el uso de materiales tradicionales como alginatos, siliconas o escayolas por el escaneado tridimensional y la fabricación digital, disminuyendo así la generación de residuos.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de la Junta de Castilla y León de fomento de innovación y la empleabilidad en la FP a través de la Consejería de Educación. Asimismo, el proyecto está financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo (FSE+), dentro del programa ÉFESO para el marco financiero 2021-2027.