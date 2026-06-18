El Imserso impulsa la formación de familias y cuidadores con un seminario sobre nutrición y salud cerebral

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Imserso se convierte este jueves en el epicentro de la divulgación científica sobre la salud cerebral. A partir de las 11:30 horas, las instalaciones del centro acogen el seminario presencial titulado "Nutrición y cerebro: cómo la alimentación puede prevenir y frenar el alzhéimer". Esta jornada abordará el estrecho vínculo que existe entre los hábitos alimentarios y el desarrollo o contención de las enfermedades neurodegenerativas.
La encargada de impartir esta sesión formativa es la doctora Amil López Viéitez, especialista que cuenta con un doctorado en Farmacia y un grado en Nutrición Humana y Dietética. Durante su ponencia, la experta analizará cómo la dietética puede convertirse en un aliado crucial en el día a día de los pacientes. El curso se estructurará principalmente en torno a dos grandes metas: demostrar el impacto directo de ciertos cambios alimentarios sobre la fisiopatología del alzhéimer y dar a conocer intervenciones nutricionales concretas que ya han demostrado efectos positivos en personas afectadas.
Con la organización de este tipo de actividades formativas, el CREA busca cumplir de manera directa con uno de los grandes fines fijados por el Imserso para este año 2026. Este objetivo central no es otro que potenciar y facilitar la transferencia de conocimiento práctico y especializado entre los profesionales, las personas cuidadoras y los familiares que conviven diariamente en el ámbito de las demencias.