El Imserso impulsa la formación de familias y cuidadores con un seminario sobre nutrición y salud cerebral

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Imserso se convierte este jueves en el epicentro de la divulgación científica sobre la salud cerebral. A partir de las 11:30 horas, las instalaciones del centro acogen el seminario presencial titulado "Nutrición y cerebro: cómo la alimentación puede prevenir y frenar el alzhéimer". Esta jornada abordará el estrecho vínculo que existe entre los hábitos alimentarios y el desarrollo o contención de las enfermedades neurodegenerativas.

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La encargada de impartir esta sesión formativa es la doctora Amil López Viéitez, especialista que cuenta con un doctorado en Farmacia y un grado en Nutrición Humana y Dietética. Durante su ponencia, la experta analizará cómo la dietética puede convertirse en un aliado crucial en el día a día de los pacientes. El curso se estructurará principalmente en torno a dos grandes metas: demostrar el impacto directo de ciertos cambios alimentarios sobre la fisiopatología del alzhéimer y dar a conocer intervenciones nutricionales concretas que ya han demostrado efectos positivos en personas afectadas.