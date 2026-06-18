El Gobierno convoca más de 265.000 euros en ayudas para federaciones y confederaciones de AMPAS

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado ayudas por un importe total de 265.450 euros destinadas a confederaciones y federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos para el año 2026. Según la resolución de la Secretaría de Estado de Educación del pasado 16 de junio, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, estas subvenciones tienen como objetivo principal financiar las actividades de estas organizaciones, así como sufragar parte de los gastos necesarios para su funcionamiento diario.

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Podrán beneficiarse de estas ayudas las confederaciones de ámbito estatal, que deberán integrar al menos a tres federaciones para poder acceder a la convocatoria, así como las federaciones y confederaciones de ámbito provincial ubicadas en territorios gestionados directamente por el Ministerio. De igual manera, podrán optar a los fondos aquellas entidades que agrupen a asociaciones de centros educativos de más de una comunidad autónoma.