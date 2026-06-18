Los Peugeot WOW DAYS llegan a Salamanca: estrena coche con hasta 8 años de garantía

Junio llega cargado de oportunidades para quienes buscan cambiar de coche. Los Peugeot WOW DAYS aterrizan con condiciones especiales en toda la gama de la marca y con una de las propuestas más atractivas del mercado: el Peugeot 2008, disponible en versiones gasolina, híbrida y 100% eléctrica para adaptarse a cualquier tipo de conductor.