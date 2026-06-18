El Turno de Oficio reivindica en Salamanca su papel clave

Este jueves 18 y próximo viernes 19 de junio, Salamanca se convertirá en el centro de operaciones de las IX Jornadas de Justicia Gratuita, una cita donde la abogacía de oficio pondrá sobre la mesa la cruda realidad de un servicio que opera en primera línea de fuego para garantizar que nadie, por falta de recursos, se quede sin voz ante la ley. Bajo el lema “Sin defensa no hay justicia”, los profesionales del Turno de Oficio se reúnen para analizar un sistema al límite que exige sostenibilidad y una reforma normativa inmediata.

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El plato fuerte del encuentro será la presentación del nuevo Observatorio de Justicia Gratuita, la radiografía anual que desvela las cifras reales de la inversión pública y el volumen de ciudadanos que han tenido que recurrir a la defensa de oficio en cada comunidad autónoma. A través de foros y mesas de debate, se analizará el impacto social de este servicio indispensable, reviviendo de primera mano la experiencia en casos de especial trascendencia penal y mediática, y evaluando la protección real que se brinda en los juzgados a las víctimas de delitos y colectivos en exclusión.