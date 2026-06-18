Piden climatizar las aulas de Salamanca durante las oposiciones de Educación ante la previsión de altas temperaturas

El próximo sábado, 20 de junio, están convocadas más de 15.000 personas, entre tribunal y aspirantes, de cara a las oposiciones de Educación que se celebrarán en el conjunto de la región. De este modo, STECYL Salamanca ha denunciado públicamente que los lugares en los que se realizarán los exámenes no están preparados para acogerlos, todo a causa de las altas temperaturas que se van a dar, donde en la capital del Tormes se podrán registrar hasta 34 grados.

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Como han indicado desde el sindicato, las olas de calor que se están viviendo en la actualidad “inciden de lleno en los centros en los que se celebran las pruebas, centros que no están climatizados”. De este modo, también han expuesto que se podrían superar los 32 grados en el interior de las aulas durante el horario de la prueba.

Desde las 8:30 horas, los opositores comenzarán a realizar los diferentes exámenes, donde más tarde tendrán que realizar una exposición de una programación y unidad didáctica en diferentes días del mes de julio. Para ello, han puesto sobre la mesa otro punto clave, que la normativa en materia de riesgos laborales recomienda no superar en cualquiera de los lugares los 27 grados.

De este modo, se quiere evitar que se produzcan golpes de calor en el lugar, desmayos y lipotimias, que “serían totalmente evitables en caso de contar con los medios adecuados”, por lo que también “se insta a la Consejería de Educación a que ponga en marcha un plan para la climatización de los centros que dé respuesta a la realidad que nos encontramos”.

Por otro lado, desde STECYL Salamanca se ha hecho hincapié en que “se debe abordar la prevención de riesgos por altas temperaturas y la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Este plan incluiría medidas como la instalación de sistemas de climatización eficientes, la creación de patios frescos con sombra y la flexibilidad en los horarios durante los días de calor extremo como los que estamos viviendo”.

Del mismo modo, se ha pedido a la Consejería de Educación que “reduzca las temperaturas en los espacios en los que opositoras y tribunales están haciendo un gran esfuerzo". Además, “urge climatizar dichas instalaciones o elegir espacios acondicionados para que los centros que son sede de oposiciones cumplan con la normativa de salud laboral. Urge una solución”.