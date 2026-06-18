Salamanca analiza el impacto de la publicidad en la imagen de la mujer con una nueva sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana

La Casa de la Mujer Clara Campoamor de Salamanca acogerá este viernes, 19 de junio, a las 11:00 horas, una nueva sesión del programa Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana.

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El encuentro se centrará en reflexionar sobre cómo la publicidad y el marketing actual moldean la identidad femenina y los referentes sociales.

La conferencia principal, titulada «¿Nos representan o nos venden? Mujeres, publicidad y construcción de referentes», será impartida por Eva Lahuerta Otero, profesora de la Universidad de Salamanca.

La experta analizará la evolución de los estereotipos en los medios y el impacto de las redes sociales y el marketing de influencers en la autoestima y las expectativas de las mujeres.