La banca ya no compite solo en productos financieros. En un contexto marcado por la digitalización y la búsqueda de una relación más cercana con el cliente, las entidades apuestan cada vez más por generar experiencias y ventajas exclusivas como fórmula para potenciar la fidelización y aportar valor añadido más allá de las operaciones tradicionales.
En este contexto, Unicaja ha lanzado ‘emocionaT’, un nuevo espacio digital con el que busca reforzar la relación con sus clientes a través de experiencias exclusivas, promociones y ventajas vinculadas al deporte, la cultura y el ocio.
La iniciativa, integrada dentro de la estrategia de transformación y fidelización de la entidad, reúne en un único entorno online diferentes colaboraciones y patrocinios impulsados por el banco, permitiendo a los usuarios acceder a sorteos, descuentos y propuestas especiales más allá de los servicios financieros tradicionales.
Entre las experiencias incluidas en esta landing figuran encuentros con deportistas, viajes, visitas exclusivas o acceso preferente a eventos culturales y deportivos. El espacio irá incorporando nuevas acciones y contenidos de forma periódica.
Deporte, ocio y experiencias vinculadas a la marca
La nueva plataforma también integra contenidos relacionados con algunas de las alianzas deportivas y de ocio que mantiene la entidad financiera. Entre ellas destacan acuerdos de patrocinio y de colaboración con el Unicaja Baloncesto, el Málaga CF, el Real Madrid o la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, entre otros.
Con este movimiento, la entidad financiera busca potenciar una propuesta de valor más ligada a la experiencia de usuario y al vínculo emocional con el cliente, en un contexto en el que la banca apuesta cada vez más por servicios complementarios y plataformas digitales orientadas a la fidelización.
Estrategia digital y experiencia de cliente
El lanzamiento de ‘emocionaT’ se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, centrado en fortalecer la experiencia de cliente y consolidar un modelo de relación más cercano y duradero.
En paralelo, la entidad continúa desarrollando nuevas capacidades tecnológicas en su ecosistema digital, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, seguridad y facilidad de uso de su banca online.