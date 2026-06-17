Unicaja reúne promociones y sorteos a eventos deportivos, culturales y de ocio en una nueva plataforma vinculada a su estrategia de fidelización

La banca ya no compite solo en productos financieros. En un contexto marcado por la digitalización y la búsqueda de una relación más cercana con el cliente, las entidades apuestan cada vez más por generar experiencias y ventajas exclusivas como fórmula para potenciar la fidelización y aportar valor añadido más allá de las operaciones tradicionales.

Publicidad Publicidad

En este contexto, Unicaja ha lanzado ‘emocionaT’, un nuevo espacio digital con el que busca reforzar la relación con sus clientes a través de experiencias exclusivas, promociones y ventajas vinculadas al deporte, la cultura y el ocio.

La iniciativa, integrada dentro de la estrategia de transformación y fidelización de la entidad, reúne en un único entorno online diferentes colaboraciones y patrocinios impulsados por el banco, permitiendo a los usuarios acceder a sorteos, descuentos y propuestas especiales más allá de los servicios financieros tradicionales.

Entre las experiencias incluidas en esta landing figuran encuentros con deportistas, viajes, visitas exclusivas o acceso preferente a eventos culturales y deportivos. El espacio irá incorporando nuevas acciones y contenidos de forma periódica.

Deporte, ocio y experiencias vinculadas a la marca La nueva plataforma también integra contenidos relacionados con algunas de las alianzas deportivas y de ocio que mantiene la entidad financiera. Entre ellas destacan acuerdos de patrocinio y de colaboración con el Unicaja Baloncesto, el Málaga CF, el Real Madrid o la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, entre otros.

Con este movimiento, la entidad financiera busca potenciar una propuesta de valor más ligada a la experiencia de usuario y al vínculo emocional con el cliente, en un contexto en el que la banca apuesta cada vez más por servicios complementarios y plataformas digitales orientadas a la fidelización.

Publicidad Publicidad

Estrategia digital y experiencia de cliente El lanzamiento de ‘emocionaT’ se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, centrado en fortalecer la experiencia de cliente y consolidar un modelo de relación más cercano y duradero.