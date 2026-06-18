Salamanca impulsa la sostenibilidad en la hostelería con más de 140 bares y restaurantes comprometidos con el clima

Salamanca ha acogido este miércoles la presentación de la iniciativa ‘Hostelería #PorElClima’, un proyecto impulsado por ECODES, Coca-Cola Europacific Partners y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, que busca implicar al sector en la lucha contra el cambio climático.
En la provincia se han adherido ya 140 establecimientos hosteleros, que se suman a los más de 20.300 bares y restaurantes de toda España que forman parte de este programa, orientado a reducir emisiones y promover prácticas más sostenibles en el sector.