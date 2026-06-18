El nuevo entrenador se mueve para tener a Baldomero López como nuevo entrenador de porteros

Javi Medina no quiere esperar más. El entrenador de Unionistas toma las riendas deportivas del club y da un paso adelante para cerrar él mismo el cuerpo técnico.

Publicidad Publicidad

Si junto a él llegaron Marcos Fernández como segundo entrenador y Jesús Cecilia como preparador físico; ahora el propio técnico es el que se ha movido para firmar a un entrenador de porteros de su confianza.

Tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, Javi Medina se encuentra en conversaciones con Baldomero López, que fue entrenador de porteros en la cantera del Real Betis Balompié.