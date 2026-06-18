Javi Medina no quiere esperar más. El entrenador de Unionistas toma las riendas deportivas del club y da un paso adelante para cerrar él mismo el cuerpo técnico.
Si junto a él llegaron Marcos Fernández como segundo entrenador y Jesús Cecilia como preparador físico; ahora el propio técnico es el que se ha movido para firmar a un entrenador de porteros de su confianza.
Tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, Javi Medina se encuentra en conversaciones con Baldomero López, que fue entrenador de porteros en la cantera del Real Betis Balompié.
El nuevo entrenador de Unionistas no quiere un club parado en la toma de decisiones y ha asumido la responsabilidad de dar el primer paso en la parcela deportiva tanto en la confección de todo el cuerpo técnico como en las llamadas a varios futbolistas.