El centrocampista sevillano es una de las opciones que maneja Javi Medina en la medular

Unionistas sigue realizando llamadas para conocer la situación de algunos futbolistas en el mercado. Tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club charro se ha puesto en contacto con Iván Romero.

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El centrocampista del Recreativo de Huelva, de 22 años, jugó más de 1.500 minutos la pasada campaña en el decano del fútbol español.

Además de la situación de Iván Romero, Unionistas también propuso una oferta al centrocampista Edu Llorente, con pasado en el Fuenlabrada, algo que reconoció el propio Antonio Paz en este medio de comunicación.