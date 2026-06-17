Unionistas sigue realizando llamadas para conocer la situación de algunos futbolistas en el mercado. Tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club charro se ha puesto en contacto con Iván Romero.
El centrocampista del Recreativo de Huelva, de 22 años, jugó más de 1.500 minutos la pasada campaña en el decano del fútbol español.
Además de la situación de Iván Romero, Unionistas también propuso una oferta al centrocampista Edu Llorente, con pasado en el Fuenlabrada, algo que reconoció el propio Antonio Paz en este medio de comunicación.
"Quisimos anticiparnos por un jugador que encaja mucho en el modelo de juego. Encaja en lo que somos", afirmó el director deportivo de Unionistas en SALAMANCA24HORAS.COM sobre Edu Llorente.