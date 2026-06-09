El perfil de Javi Medina: un enamorado del juego estructurado desde la portería

Javi Medina será, con total seguridad, uno de los entrenadores más jóvenes de toda la Primera RFEF (si no el que más). El técnico, de 32 años, ha firmado este martes por Unionistas de Salamanca y llega con el bagaje de su etapa en el Antequera y el Betis Deportivo.

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En lo meramente futbolístico, Javi Medina confió en un 1-4-3-3 muy ofensivo en el Antequera con connotaciones muy claras en el terreno de juego. El nuevo técnico de Unionistas dejó clara su premisa de construir desde el portero con pases cortos y sin miedo para superar rivales a través del pase o de la conducción.

Los centrales son protagonistas desde la salida de balón, busca laterales altos para que los extremos vayan hacia dentro (habitualmente a pierna cambiada) y un modelo de juego ofensivo y muy vistoso.

Eso también le hace asumir riesgos. El Antequera de Javi Medina era un equipo que presionaba muy alto, con jugadores en buena condición física por edad y con un riesgo alto a la espalda de los centrales, que deben correr a campo abierto. Además, el portero suelo estar adelantado para cortar los pases del rival a la espalda de la defensa.

En el playoff ante la Ponferradina, que fue muy igualado, le faltaron jugadores con madurez futbolística para poder dar un paso más en el playoff de ascenso y cuajó una temporada de sobresaliente.

Su experiencia en el filial del Betis fue completamente opuesta a lo vivido en Antequera. Javi Medina tan solo duró diecisiete jornadas. Solo dos victorias (en las jornadas 8 y 16), cinco empates y diez derrotas fueron unos números muy malos con un equipo que no plasmaba en el césped la idea del entrenador.

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