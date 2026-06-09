Javi Medina, nuevo entrenador de Unionistas

Unionistas ya tiene entrenador para la temporada 2026/27. El técnico Javi Medina, de 32 años, ha dado el ‘sí’ a la propuesta del equipo blanquinegro y toma las riendas del equipo. Junto al sevillano estarán en el cuerpo técnico Marcos Fernández como segundo entrenador y Jesús Cecilia como preparador físico (a los que se pueden unir Angelda como entrenador de porteros y Raúl Fuentes como entrenador asistente).

Publicidad Publicidad

El pasado 30 de mayo, este medio de comunicación desveló las conversaciones entre Antonio Paz y el nuevo entrenador. Javi Medina hizo playoff hace dos temporadas con el Antequera y el año pasado fue destituido en el Betis Deportivo.

Después de una campaña como entrenador asistente de Abel Segovia en el Antequera, Javi Medina tomó las riendas del primer equipo con dos temporadas a alto nivel (en la segunda de ellas cayó en el playoff ante la Ponferradina), mientras que su paso por el Betis Deportivo fue muy complicado y solo ganó dos partidos de diecisiete disputados.