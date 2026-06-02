El casting para el banquillo de Unionistas se está alargando. SALAMANCA24HORAS.COM ha adelantado las reuniones com Javi Rey, Lolo Escobar y Javi Medina. A ellos hay que sumarle el interés de Antonio Paz por Diego Merino.

El entrenador emeritense, de 37 años, fue entrenador de varios equipos extremeños (Moralo, Mérida o Coria), también tuvo paso por el Toledo y el Astorga y en los últimos años ha entrenado al Carabobo FC y al Inter Bogotá.

Durante los últimos días, el director deportivo de Unionistas también se reunió con Diego Merino en pleno casting por el banquillo.