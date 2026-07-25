El III Torneo Internacional Juvenil de Tenis de Béjar ya tiene campeones y da paso al Open Nacional

Las instalaciones municipales de tenis de La Cerrallana, en Béjar, han acogido este fin de semana la fase final del III Torneo Internacional de Tenis Juvenil, una cita que ha reunido a jóvenes promesas de diferentes países y que ha vuelto a situar a la ciudad como referente del tenis base.

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En el cuadro individual masculino, el francés Sacha Bouillard se proclamó campeón tras imponerse al español Samuel Alejandro Mendoza Colmenares por 6-4, 5-7 y 6-4 en una final muy disputada.

Por su parte, la española Melany Esteban González conquistó el título femenino después de superar a la búlgara Marina Gerova Gocheva por 6-4, 4-6 y 7-5, en otro encuentro que se resolvió en el tercer set.

En la competición de dobles masculinos, la pareja formada por Joan Roselló Vives y Luca Vidal se llevó el triunfo al vencer a Sacha Bouillard y Javier Montes Jiménez por 3-6, 6-4 y 10-7 en el supertiebreak definitivo.

Mientras, en el cuadro femenino de dobles, Luisa María Oprescu y Elisabet Rossiñol se alzaron con el campeonato tras derrotar a Ada McIntyre Pérez y Veronika Troickaia por 7-5 y 6-4.

Sin apenas tiempo para el descanso, las pistas de La Cerrallana ya acogen el Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar, que ha iniciado su competición con la disputa de la segunda jornada.

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