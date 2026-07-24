El III Open ITF Junior J30 Ciudad de Béjar entra en su recta final con la disputa de las semifinales en La Cerrallana

Las instalaciones de tenis de La Cerrallana han acogido este viernes, desde las 10:00 horas, las semifinales del III Open ITF Junior J30 Ciudad de Béjar, tanto en categoría masculina como femenina.

Publicidad Publicidad

El torneo internacional, que comenzó el pasado domingo con la fase previa, afronta su penúltima jornada tras reunir a cerca de un centenar de jóvenes promesas del tenis mundial. La representación española tiene un papel protagonista en esta ronda, con seis tenistas clasificados para las semifinales, donde buscarán el pase a las finales del sábado frente al francés Sacha Bouillard y la búlgara Marina Gerova.