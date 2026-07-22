La salmantina Carla Rodríguez, clasificada para el Mundial Sub-20 de Atletismo

Desde la USAL informan de un nuevo logro del equipo 'Universidad de Salamanca IANUARIUS: la atleta Carla Rodríguez Martín, estudiante de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, ha sido convocada con la Selección Nacional de Atletismo.
En concreto, la salmantina disputará el relevo 4X400 MIXTO en el Campeonato del Mundo sub-20 en su vigesimoprimera edición, que se celebrará en Eugene, en el estado de Oregón (EE.UU), entre los días 5 y 9 de agosto de 2026.
En cambio, este no es el primer logro de Carla Rodríguez. La estudiante, entrenada por Rosa Colorado, consiguió la medalla de bronce en 400 metros lisos en el Campeonato de España, que se disputó en Albacete el pasado fin de semana, consiguiendo su mejor marca personal, con un tiempo de 54"48.