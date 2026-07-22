La salmantina Carla Rodríguez, clasificada para el Mundial Sub-20 de Atletismo

Desde la USAL informan de un nuevo logro del equipo 'Universidad de Salamanca IANUARIUS: la atleta Carla Rodríguez Martín, estudiante de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, ha sido convocada con la Selección Nacional de Atletismo.

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En concreto, la salmantina disputará el relevo 4X400 MIXTO en el Campeonato del Mundo sub-20 en su vigesimoprimera edición, que se celebrará en Eugene, en el estado de Oregón (EE.UU), entre los días 5 y 9 de agosto de 2026.