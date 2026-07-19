La Escuela de Triatlón Salmantina domina el Triatlón de Dueñas con Ester Rodríguez al frente

La Escuela de Triatlón Salmantina fue la gran protagonista de la decimocuarta edición del Triatlón de Dueñas, celebrada este fin de semana en la localidad palentina. El club salmantino firmó una sobresaliente actuación al conquistar la victoria femenina con Ester Rodríguez, imponerse en las clasificaciones por equipos masculina y femenina y recibir el premio al club con mayor número de participantes.

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Ester Rodríguez se alzó con el triunfo tras completar el recorrido en un tiempo de 1:17:02. La triatleta salmantina cimentó su victoria en un gran sector de ciclismo y una brillante carrera a pie, donde logró remontar la ventaja con la que Judit Nunes (CD Triatlón Laguna de Duero) había llegado a la segunda transición. La vallisoletana fue segunda con 1:18:37, mientras que Sara Rodríguez, también de la Escuela de Triatlón Salmantina, completó el podio con un tiempo de 1:19:08.