El peso excesivo provocó la caída de la fuente, golpeando mortalmente al menor en Ciudad Rodrigo 

La Guardia Civil mantiene este lunes precintado el perímetro de la fuente de la glorieta del Árbol Gordo, lugar de Ciudad Rodrigo donde tristemente ha perdido la vida un niño de 13 años cuando celebraba la victoria de España en el Mundial 2026.

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Equipos de la Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca se encuentran investigando todo lo relacionado con el accidente mortal que se registró en la madrugada de este lunes a las 00:32 horas, cuando la fuente de mampostería se fracturó, habiendo decenas de jóvenes dentro del cerco.

Bomberos de la Diputación de Salamanca precintan la fuente del Árbol Gordo

El peso excesivo de varias personas sobre la superficie alta de la fuente, sostenida por un único pilar, hizo que la infraestructura colapsara y se viniera abajo, golpeando en ese momento al menor de 13 años y a otras personas que se encontraban justo debajo de la dirección que tomó en su caída el plato.

Además del fallecimiento del menor por el golpe de la infraestructura, otros dos jóvenes resultaron heridos. Uno fue atendido en el centro de salud de Ciudad Rodrigo con heridas de carácter leve, mientras que otro fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca al fracturarse la tibia.

Este último herido, además, se encuentra en la UCI por problemas respiratorio fruto del impacto.

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