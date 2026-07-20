“No nos consta ningún deterioro de la fuente. Se hacen revisiones periódicas”

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha asegurado este lunes que la fuente, cuya rotura ha provocado la muerte de un menor de 13 años, se encontraba en perfectas condiciones antes del fatídico accidente.

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Así lo ha asegurado el teniente de alcalde, Ramón Sastre, en una declaración institucional para los medios de comunicación. El propio Sastre, quien primero ha mandado todo su apoyo a la familia del fallecido, ha asegurado que no existía deterioro previo en la fuente del Arco.

“Se llevan haciendo muchísimos años las celebraciones deportivas de la ciudad. No nos consta ningún deterioro de la misma fuente”, ha asegurado, añadiendo, además que no existe “ningún documento o información de que la fuente estuviera dañado”.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se unen al dolor de la familia. “Está la ciudad consternada. Es un grave hecho, pero, sobre todo, nuestro apoyo a la familia”.