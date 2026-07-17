Santi Pérez, nuevo jugador del Guijuelo

Séptima pieza del puzle del Guijuelo. La entidad chacinera ha oficializado la llegada de Santi Pérez al Municipal Luis Ramos. El extremo cuenta con experiencia en el Palencia Cristo Atlético, la Arandina o La Unión Atlético.

“Extremo de gran velocidad y desequilibrio, destaca por su explosividad, capacidad en el uno contra uno y habilidad para generar peligro desde las bandas. Un perfil ofensivo que aportará verticalidad, desborde y alternativas al ataque chacinero. Su incorporación supone la llegada de un futbolista contrastado, conocedor de la categoría y con las condiciones necesarias para seguir creciendo dentro del proyecto deportivo del Club Deportivo Guijuelo”, explican desde la entidad chacinera.