Roberto Lázaro, nuevo delantero del Guijuelo

Segundo fichaje del Club Deportivo Guijuelo. El conjunto chacinero incorpora al delantero Roberto Lázaro. El jugador llega procedente del Salamanca CF UDS B, con el que consiguió 17 goles en Regional de Aficionados y logró el ascenso de categoría.

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“Natural de nuestro entorno y conocedor del fútbol de la zona, Rober representa la apuesta del Club Deportivo Guijuelo por el talento cercano, por futbolistas con hambre de crecimiento y con el deseo de seguir desarrollándose en un proyecto ambicioso”, indican desde el club chacinero.