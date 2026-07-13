Primeros nombres para el Guijuelo de Jorge García

El Club Deportivo Guijuelo estará comandando esta campaña por Jorge García. El técnico, ex del Salamanca CF UDS, asume el reto en el equipo chacinero para volver a estar en la zona alta de la Tercera RFEF.
Por el momento, el club ha anunciado tres renovaciones. El portero Johan Guzmán, el lateral derecho Dani Sánchez y el mediapunta Alberto Martín son los tres primeros jugadores confirmados en la villa chacinera.
A ellos hay que sumarle un nombre más. Sergio Astudillo sale del filial de Unionistas y recala en el Municipal Luis Ramos. El atacante se convierte en el primer fichaje del Guijuelo para la temporada 2026/27.